 

Цена нефти Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель

25.03.2020, 22:53, Новости дня

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 25,9 доллара за баррель.

По состоянию на 13.54 мск Brent снижается на 4,5%. Апрельские фьючерсы на WTI падают на 2,4% и находятся на отметке 23,4 доллара за баррель, передает ТАСС.

Рубль перешел к снижению к доллару и евро вслед за падением стоимости нефти: курс доллара расчетами «завтра» на 13.55 мск повышался на 40 копеек, до 78,68 рубля, курс евро – на 50 копеек, до уровня 84,98 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что западные фондовые фьючерсы также ушли в минус на 0,4-2,4% после ощутимого утреннего роста.

Напомним, утром в среду нефть росла в цене на 2,1%, до 27,7 доллара за баррель марки Brent.

Отметим, что агентство Moody’s сочло Россию одной из самых устойчивых к внешним шокам стран среди экспортеров нефти.



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