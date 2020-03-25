Эксперт: Борьбе с коронавирусом мешают паника и легкомысленность

25.03.2020, 22:53, Новости дня

Россия сейчас находится на подъеме эпидемии коронавируса, но властями принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в ходе круглого стола, который организовала газета ВЗГЛЯД и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Пока что, несмотря на подъем эпидемии, властями приняты необходимые меры», – считает кандидат медицинских наук, советник генерального директора в Фонде Международного Медицинского Кластера Ярослав Ашихмин.

«Люди, приехавшие из Европы, должны соблюдать режим самоизоляции. Нужно мыть руки, использовать маски, перестать здороваться за руку. Людям старше 60 лет необходимо ограничить контакт с внешним миром. Всем врачам также следует соблюдать эти правила», – подчеркнул медик.

По его словам, обществу в рамках борьбы с коронавирусом надо соблюдать баланс: с одной стороны, не нагнетать панику, чтобы люди не делали запасов лекарств и продуктов; а с другой стороны – одергивать тех, кто легкомысленно относится к нарастающей угрозе и не хочет соблюдать карантин. Именно паника и легкомысленность мешают успешно бороться с пандемией.

«Нужно использовать проверенные источники информации о распространении коронавируса, ориентироваться по мерам профилактики на сайт Всемирной организации здравоохранения и на недавно запущенный сайт стопкоронавирус.рф. Там размещается официальная информация», – добавил эксперт.

Он также подчеркнул важность применения особых мер к людям старшего возраста, так как они подвержены риску тяжелых осложнений. «Есть четкая корреляция с возрастом. По мировой статистике, при инфицировании существенный рост смертности начинается в возрасте 55-60 лет, в возрасте старше 80 лет каждый шестой погибает», – заключил Ашихмин.

Напомним, в среду ЭИСИ совместно с деловой газетой ВЗГЛЯД провел экспертный онлайн-марафон по теме: «COVID-2019 и общественная солидарность. Что мы можем сегодня сделать для будущего?».

По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, коронавирус изменит мировую систему здравоохранения.

Ранее число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. При этом, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, число выздоровевших в РФ выросло до 29 человек.