Рита Ора в красном бикини показала, как проводит время во время карантина

25.03.2020, 22:53, Разное

Британская певица и киноактриса Рита Ора на странице в Instagram показала, как проводит время во время карантина. Знаменитость в красном бикини продемонстрировала стройную фигуру в бассейне, отметив, что купаться пока приходится в одиночестве.

Из-за пандемии коронавируса во многих странах вводят карантин, а звёздам сцены приходится переносить или отменять ранее запланированные концерты и гастроли. Рита Ора также решила временно побыть в изоляции, но регулярно делится с подписчиками в соцсети мыслями на актуальные темы и домашним времяпровождением. Так, в одной из недавних публикаций Ора обнародовала несколько фото и видео, снятые в бассейне. На кадрах ролика певица в купальнике плывёт на спине в прозрачной воде, давая возможность фолловерам оценить стройные формы, приобретённые благодаря регулярным занятиям в спортзале и правильному питанию.

В комментариях подписчики с восхищением оценивают фигуру 29-летней знаменитости и признаются, что даже испытывают небольшую зависть при виде настолько «идеальной внешности». Другие с юмором отмечают, что с удовольствием бы провели время в компании Риты Оры, чтобы певице во время карантина не было скучно в одиночестве.