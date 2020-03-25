Константин Богомолов отругал Ксению Собчак за посещение инфекционных больниц для съемок шоу «Док-Ток»

25.03.2020, 22:53, Разное

Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, отчитал ведущую из-за того, что она посещала инфекционные больницы. Телеведущая в новом выпуске хочет коснуться темы распространения коронавируса.

Для телепрограммы «Док-Ток» Ксения Собчак взяла интервью у пациентов инфекционных больниц, в том числе и в новой поликлинике в Коммунарке, где больные лечатся от коронавируса. Для съемок ведущая даже не надела маску и защитный костюм, что рассердило не только ее фанатов, но и мужа.

В эфире Ксения Собчак сообщила, что недавно все представлялось злым юмором, но теперь проблема получила мировой размах и стала огромной угрозой для многих стран. Также Ксения Собчак сказала, что ее уже ругал муж – Константин Богомолов, за работу в больницах. Он считает, что все должны быть дома, чтобы сберечь себя, но журналистка думает, что труды команды не будут истрачены зря и она сможет рассказать людям важную информацию.