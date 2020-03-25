 

Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса

25.03.2020, 22:48, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.

По словам Эрдогана, «мир движется к эпохе, когда после этой эпидемии уже ничто не будет прежним», передает ТАСС.

«Будет построена совершенно новая глобальная политическая, экономическая, социальная система», – сообщил турецкий лидер в своем обращения к нации в эфире телеканала TRT.

Ранее в Израиле заподозрили Турцию в намерении вторгнуться в Сирию на фоне пандемии.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. К настоящему времени заразились 1 тыс. 827 человек, 44 скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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