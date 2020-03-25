Мнение: Только не вздумайте делать ЭТО во время эпидемии коронавируса

25.03.2020, 22:40, Разное

Понимаю, что вся эта круговерть про пандемию уже всех одолела, но о таком нельзя не кричать во все рупоры. Просто остерегайтесь такого поведения и таких людей – от них не дождетесь ничего хорошего, кроме панических атак и одышки.

Среди массы новостей про новую коронавирусную инфекцию мое внимание особенно привлек случай, произошедший в Липецкой области. Оказывается, один липецкий депутат оказался не просто паникером, а еще и самым настоящим любителем хайпануть на ситуации, которая для ряда стран обернулась трагедией с многочисленными человеческими жертвами.

Александр Ушаков из КПРФ, ютящийся в депутатском кресле, видимо, совсем запутался в своих функциях и, вместо того, чтобы не позволять гражданам расклеиться, он счел своим долгом подкинуть дров в костер паники по поводу распространения инфекции.

Одна его знакомая попала с характерными симптомами COVID-19 в местную больницу. И пока та ждала результатов анализа на наличие инфекции, Ушаков успел диагностировать ей коронавирус самостоятельно – без помощи крови и пробирок. К чему все эти инструменты, если есть длинный язык и желание им почесать?

Депутат решил подойти к проблеме основательно и начал доканывать бедную напуганную девушку в соцсетях, утверждая, что ее лечат неправильно, и дальше будет только хуже.

Интересно еще вот что: как выяснилось, Ушаков оказался не единственным коммунистом с недержанием потока информации за зубами. Недавно по той же тропинке прошлись Сергей Токарев и Николай Быковских. Только вот они лихо перебрались от слов к делу: не поленились собрать толпу народа для обсуждения коронавирусных новостей, чем нарушили постановления о запрете на массовые мероприятия и подвергли опасности всех участников встречи.

Каламбур, не правда ли? Но больше всего меня расстраивает тот факт, что люди эти, простите, не Васи и Пети из соседнего подъезда, а депутаты, к которым, по идее, народ должен прислушиваться, и которым можно доверять.

Как жаль, что в этом случае такая опция невозможна.