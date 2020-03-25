 

Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

25.03.2020, 22:30, Новости дня

С начала эпидемии коронавируса в Испании умерли 3434 человека, в Китае же от COVID-19 скончались, по официальным данным, 3163 человека.

В Испании число жертв за одни сутки увеличилось до 700, всего за сутки было выявлено еще около 8000 случаев заражения, информирует РИА «Новости».

Общее число зафиксированных случаев заражения в стране составило 47 610 человек. По состоянию на 25 марта 3166 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 5367 зараженных. Таким образом, активными остаются 38 800 случаев заражения.

В Мадриде подтверждено 14 600 случаев коронавируса, летальных исходов – 1800. В Каталонии число заболевших составило почти 10 000, количество жертв – 516. Испания на данный момент находится на втором месте в Европе по числу жертв и выявленных случаев заражения после Италии.

16 марта власти Испании ограничили въезд в страну по суше из-за коронавируса. Торговый центр в Мадриде начали использовать в качестве морга.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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