В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

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25.03.2020, 22:30, Новости дня

Турецкое издание Dik gazete восхитилось поездкой президента РФ Владимира Путина в инфекционную больницу в Коммунарке, где проходят лечение зараженные коронавирусом. В статье отмечается, что таким образом российский лидер показал, что находится рядом со своим народом.

Издание отмечает, что большинство лидеров государств сейчас стараются не покидать своих резиденций, а поступок Путина поразил весь мир, передает РИА «Новости».

«Сегодня я еще не слышал, чтобы лидер какой-нибудь страны навещал в больнице своих рядовых граждан, заразившихся коронавирусом. Как сообщают российские СМИ, этот визит Путина стал неожиданным событием не только для сотрудников больницы и пациентов, но и для его подчиненных. Путин – бывший разведчик, и он обладает достаточными знаниями о том, насколько опасны вирусы. Однако он пошел на этот риск и посетил больницу», – пишет автор статьи.

Он сравнил поездку Путина с решением Иосифа Сталина остаться в Москве, когда на столицу СССР наступали немцы в 1941 году.

«В РФ в настоящее время паники нет, но народ хочет видеть своего лидера, руководителя своей страны рядом с собой. Лидер, который находится рядом со своим народом и в хорошие, и в трудные времена, всегда получает признание», – пишет издание.

Автор отметил, что российский президент склонен решать проблемы не словами, а делами, и на этот раз предпочел «не говорить о коронавирусе, а посетить больницу и изучить ситуацию на месте».

В больницу на Коммунарке президент приехал во вторник. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке.



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