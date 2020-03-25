 

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

25.03.2020, 22:30, Новости дня

Турецкое издание Dik gazete восхитилось поездкой президента РФ Владимира Путина в инфекционную больницу в Коммунарке, где проходят лечение зараженные коронавирусом. В статье отмечается, что таким образом российский лидер показал, что находится рядом со своим народом.

Издание отмечает, что большинство лидеров государств сейчас стараются не покидать своих резиденций, а поступок Путина поразил весь мир, передает РИА «Новости».

«Сегодня я еще не слышал, чтобы лидер какой-нибудь страны навещал в больнице своих рядовых граждан, заразившихся коронавирусом. Как сообщают российские СМИ, этот визит Путина стал неожиданным событием не только для сотрудников больницы и пациентов, но и для его подчиненных. Путин – бывший разведчик, и он обладает достаточными знаниями о том, насколько опасны вирусы. Однако он пошел на этот риск и посетил больницу», – пишет автор статьи.

Он сравнил поездку Путина с решением Иосифа Сталина остаться в Москве, когда на столицу СССР наступали немцы в 1941 году.

«В РФ в настоящее время паники нет, но народ хочет видеть своего лидера, руководителя своей страны рядом с собой. Лидер, который находится рядом со своим народом и в хорошие, и в трудные времена, всегда получает признание», – пишет издание.

Автор отметил, что российский президент склонен решать проблемы не словами, а делами, и на этот раз предпочел «не говорить о коронавирусе, а посетить больницу и изучить ситуацию на месте».

В больницу на Коммунарке президент приехал во вторник. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Сечин: санкции США сильнее ударили по американским компаниям, чем по “Роснефти”

10.02 / 75 и 50 тысяч рублей выплатят ветеранам войны

18.03 / Коронавирусом за сутки в мире заразились свыше 11 тыс. человек

18.03 / Asia Times – Япония вступила в гиперзвуковую гонку вслед за Россией, Китаем и США

25.02 / Украинские власти убеждают МВФ согласиться на более лояльный к Коломойскому законопроект о запрете возврата национализированных банков – СМИ

23.03 / За рубежом от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев – МИД

25.03 / Памфилова оценила влияние переноса голосования по Конституции на его финансовую составляющую

10.02 / Турция нанесла удары по 115 сирийским военным объектам

23.03 / На всякий случай: богатые россияне скупают аппараты для вентиляции лёгких за 2 млн рублей

07.02 / Полицейские разоблачили медиков, пытавшихся нажиться на лекарствах от рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска