 

Специалисты предложили использовать необычный метод для определения поддельного виски

25.03.2020, 22:23, Новости дня

Химиками был обнаружен уникальный набор органических молекул, который способствует тому, что капли настоящего американского виски во время высыхания обретают форму своеобразной «паутины».

Во время эксперимента специалисты выяснили, что появление «паутины» связано с высыханием именно американского виски, а не шотландского или канадского. Процесс формирования необычного узора связан со взаимодействием органических молекул, которые собираются на поверхности высыхающей капли.

По словам ученых, такие молекулы могут быть использованы для вычисления страны, в которой был произведен напиток, а также для определения качества алкоголя.



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