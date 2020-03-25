Разработан новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении

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25.03.2020, 22:23, Новости дня

Диагностика этого заболевания чаще всего ведется не по биомаркерам, а по поведению пациента. Группа ученых разработала новый маркер, который поможет медикам в постановке диагноза.

Исследование специалистов показало, что аномальная функция полосатого тела в головном мозге может стать биомаркером для диагностики шизофрении, а также реакции пациента на лечение. Эксперты собрали данные 1 100 человек с шизофренией и контрольной группы за пять лет. Исследования показали, что дисфункция полосатого тела является эффективным способом диагностики шизофрении. Также обнаружилось, что подобная дисфункция является причиной слабого ответа на лечение.

Ученые предполагают, что между дисфункцией полосатого тела и полигенным генетическим риском развития шизофрении существует тесная взаимосвязь.



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