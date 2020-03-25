В Совфеде оценили введение налога на проценты по вкладам на отток капиталов

25.03.2020, 22:16, Новости дня

Предложенное президентом Владимиром Путиным обложение налогом на доходы по вкладам и ценным бумагам свыше 1 млн рублей не приведет к оттоку капиталов из банков, сообщил первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.

«Процедура по налогообложению доходов по вкладам будет понятной и прозрачной, с понятной процедурой администрирования», – подчеркнул сенатор, передает РИА «Новости».

По его словам, подобная практика применяется во многих странах.

«Я полагаю, что эта мера не приведет к оттоку капиталов из банков», – отметил Рябухин.

Напомним, Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если их общий объем у гражданина превышает 1 млн рублей.