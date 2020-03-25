 

Истребитель Су-27 пропал с радаров над Черным морем

25.03.2020, 22:16, Новости дня

Истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии, сообщили в Минобороны.

«25 марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», – приводит сообщение ведомства ТАСС.



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