Появились сообщения об ограничении входа в парки Москвы

25.03.2020, 22:08, Новости дня

В соцсетях появились сообщения об ограничении входа в Парк Горького, Нескучный сад и парк «Зарядье».

«Друзья! Парк «Зарядье» закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!», – написал бывший телеведущий и экс-замминистра культуры Иван Демидов в своем Instagram.

«Соседи, Парк Горького закрыли, примерно 30 минут назад, не успела дойти до Нескучного. Причем, на Андреевском мосту полный шалман с сигаретами, плясками и прочими радостями», – говорится в сообщении одного из пользователей соцсети Facebook в сообществе жителей района Хамовники.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом, отметив, что половина граждан Москвы фактически «находятся на карантине».

При этом в столице с лабораториями на тест-системы по коронавирусу ситуация лучше, чем в мире. Кроме того, более 1,6 млн представителей серебряного возраста в Москве получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции на фоне распространения инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.