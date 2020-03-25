 

Мнение: Коронавирус и ипотека

25.03.2020, 22:01, Разное

Вот счастье-то привалило ипотечникам! ЦБ рекомендовал банкам предоставить ипотечные каникулы заразившимся коронавирусом. При этом, кредиторы будут общаться с заемщиками по телефону, а клиенты смогут предоставить все необходимые документы уже после выздоровления.

Подозреваю, что количество заразившихся коронавирусом среди ипотечников резко возрастет. Под больных, думаю, начнут косить и здоровые… Каникулы же, а дальше – будь, что будет… Может, и  вправду повезет заразиться, аможет может, удастся сваргнаить липовые документы, что откоронавирусил, но выздоровел…

Или я плохо думаю про ипотечников?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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