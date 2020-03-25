 

Мнение: Ура, у нас каникулы!! Кредитные?!

25.03.2020, 21:54, Разное

А Путин, значит, пообещал нараздавать всем пряников (немного, 1-2 пряника в руки – но некоторые очень сладкие) – и заодно перенес “голосувание”?! Ну, силён! То есть фактически это была АГИТАЦИОННАЯ речуха прежде всего. “Всем сидеть по домам, деньги есть, когда надо будет голосовать за меня навсегда – сообщу дополнительно”.

Да, видимо, этим содержание перфоманса и исчерпывается. Круто. С одной стороны – как-то дешево покупает. С другой – так давно ведь купил уже всех с потрохами.

В общем, рачительно выступил. Но хорошо, что хотя бы ЧП/ЧС не ввел. В России еще только чрезвычайки не хватало, ко всем прелестям. Просто всю следующую неделю сидим по домам “с сохранением заработной платы”. Не совсем, правда, понятно – а как будет с частными работодателями. Им государство компенсирует? Или имеется в виду, что они должны, как водится, “из своих средств”?

Это пикантная деталь! Нельзя не отдать должное старому гебисту – заинтриговал.

Хотя, наверно, еще больший шок – “кредитные каникулы на 6 месяцев”. По всем банкам в стране, уверен, все менеджеры и управляющие, не говоря уж о владельцах, схватились за сердце и пьют корвалол литрами. Путин сказал-то, как обычно, темно и путано – но поймут его именно как “каникулы для всех”… и что сейчас начнется!

Думаю, ближайшую неделю минимум пойдут сплошные разъяснения, что “вы неправильно поняли” и “Путин совсем не это имел в виду”. В итоге отобьются, конечно – доказать, что у них “упали доходы на 30%”, удастся считанным счастливчикам. Но если это пиар-ход – он близок к гениальному! Это ж легенда зародится: “Путин хотел для народа все долги по кредитам простить, вот только бояре ему не дают!” ЦАРЬ-ЗАСТУПНИК!! Ай, молодца…

Ха-ха! Думаю про кредитки: их же теперь все банки, по уму, заморозить должны. На полугодовой “льготный период” они ведь явно не рассчитывали.

Источник: Размышления вольного социолога



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