Устенко: Мы не США, которые включили печатный станок и не боятся раздуть инфляцию

25.03.2020, 21:53, Новости дня

По своему объему нынешняя экономика Украины составляет примерно 80% от уровня экономики 1991 года, ее нужно “оживлять”. Такое мнение в интервью изданию “ГОРДОН” выразил советник президента Украины, экономист, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

“Как оживлять экономику в условиях карантина, при полном закрытии границ и неблагоприятных внешних факторах? Например, делать подвижки в плане упрощения системы карантина, делать послабления, которые оживят нашу экономику. У Украины есть определенный запас прочности, чтобы удержаться на плаву на протяжении возможных нескольких месяцев карантина”, – сказал экономист.

По его мнению, это означает, что все силы надо бросить на нераспространение коронавируса и поддержание экономики.

“Сейчас страна закрыта на карантин, пребывает в изоляции. Встает вопрос: возможно ли победить коронавирус внутри страны, пройти пик заболеваемости и одновременно ослаблять ограничительные меры, чтобы запустить экономику? Это сложно сделать, поскольку запас прочности Украины действительно невелик, хоть он и есть. Мы не США, которые включили печатный станок и не боятся раздуть инфляцию. Мы пока не Евросоюз, у которого есть большие жировые прослойки для поддержания экономики. Поэтому, в моем понимании, нам стоит пытаться даже в условиях жестких ограничительных мер делать послабления в вопросах экономики – и тогда она в течение трех месяцев заработает”, – сказал Устенко.

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С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин на 30 дней – до 24 апреля.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. После местные власти в ряде регионов заявили о новых случаях заражения. Максимальное количество инфицированных зарегистрировано в Киеве, Киевской и Черновицкой областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.