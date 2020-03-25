Суд продлил до конца июля срок досудебного расследования по делу Гандзюк

25.03.2020, 21:53, Новости дня

Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк до конца июля 2020 года. Об этом 25 марта сообщило hromadske.

Из-за риска распространения коронавируса в заседании принимали участие только стороны, для других оно было закрыто.

Прокуроры Андрей Сенюк и Ярослав Ущапивский заявляли, что для объективного расследования необходимо допросить подозреваемого в организации нападения Алексея Левина, которого недавно экстрадировали из Болгарии, а также провести его общий допрос с другими фигурантами дела, другие следственные и процессуальные действия, экспертизы и эксперименты.

Адвокаты выступали против продления сроков досудебного следствия, утверждая, что они уже были продлены до максимально возможных.

“Наша позиция такова, что генеральная прокуратура должна принять решение о закрытии производства относительно [главы Херсонского облсовета Владислава] Мангера, в связи с отсутствием достаточных доказательств”, — сказал hromadske адвокат Александр Шадрин.

В то же время прокуроры объяснили, что досудебное следствие продолжали относительно других фигурантов дела, но не в отдельном производстве по Левину и Мангеру. Последнее производство было приостановлено из-за розыска Левина.

Мангер утверждал, что не имеет отношения к этому преступлению и считает, что к нападению на Гандзюк причастен генерал СБУ Даниил Доценко, с которым, по его словам, работала погибшая. Он добавил, что не собирается никуда бежать, несмотря на то, что имеет паспорта.

Левин заявлял, что заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заставлял его дать показания против других фигурантов дела – Мангера, Игоря Павловского и Николая Паламарчука.

“Он был с телефоном, и мы договорились писать все на бумажке. Он мне писал, показывал, я ему писал и показывал, потом он выходил и забирал свою бумажку, я забирал свою. И тогда в Болгарии он написал, что, если я не дам показания против Мангера, мою жену арестуют за надуманную причину”, — сказал Левин.

Он отметил, что договорился с Трепаком о том, что он не задерживает свое пребывание в Болгарии, а тот обеспечит, чтобы его права в Украине не нарушали. Но, по словам Левина, нарушение прав произошло сразу после попадания в Украину.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть Гордеев и Рищук.

Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.