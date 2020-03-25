Генпрокуратура поручила ФАС проверить рост цен на бензин
25.03.2020, 21:53, Новости дня
Генеральная прокуратура направила в ФАС РФ поручение о даче правовой оценки обоснованности роста цен на бензин, информирует ведомство.
«ФАС РФ поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо. Одновременно при наличии оснований будут реализованы прокурорские проверки, направленные на выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что Генпрокуратура ведет мониторинг сообщений СМИ о росте цен на бензин и дизельное топливо.
Прокуратура сообщает, что по итогам проверки будет решен вопрос о «принятии исчерпывающих мер реагирования по устранению нарушений», виновные лица будут привлечены к ответственности.
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