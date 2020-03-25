Ким Кардашьян набросилась с кулаками на сестру Кортни, назвавшую жирной её «пятую точку»

25.03.2020, 21:53, Разное

Американская фотомодель и актриса Ким Кардашьян поделалась в Instagram видероликом, анонсировав очередную серию реалити-шоу о жизни звёздного семейства. На кадрах знаменитость набрасывается с кулаками на свою старшую на год сестру Кортни, обозвавшую жирной её «пятую точку».

Во время драки родственницы не подбирали выражений в адрес друг друга, но самым обидным, как призналась позднее Ким Кардашьян, стала насмешка над её пышными формами, а конкретно – над нижней частью тела. 39-летняя модель тяжело переживает даже малейшие намёки на лишний вес и целлюлит, а потому неудивительно, что слова сестры «Убирайся, жирная задница!» вывели её из себя.

Как видно на кадрах обнародованного в Instagram видеофрагмента реалити-шоу, в потасовку Ким и Кортни Кардашьян вмешалась их сестра Хлоя, но и она не смогла утихомирить разбушевавшихся родственниц, а потому обратилась за помощью к другим членам звёздного семейства, которые и растащили дерущихся, заперев их по разным спальням.

«А когда ты садишься, Ким, то твоя попа кажется огромной», – выдала напоследок Кортни Кардашьян.



Ранее модель с мировым именем удивила поклонников признанием, сделанным в рамках реалити-проекта «Семейство Кардашян»: как оказалось, ей не нравится её «роскошная», по мнению многих, «пятая точка», хотя данная часть тела в своё время прославила модель. Именно от супруги рэпера Канье Уэста и пошла мода на так называемое белфи – фотографию, когда объектом съёмки становится задняя часть тела. Однако же на самом деле актриса комплексует из-за больших ягодиц и много времени проводит в спортзале в надежде уменьшить их объём.