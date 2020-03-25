Сенат выносит на голосование пакет мер экономической помощи в связи с коронавирусом

25.03.2020, 21:52, Новости дня

Сенат США в среду выносит на голосование законопроект о крупномасштабных мерах экономического стимулирования общим объемом 2 триллиона долларов, чтобы помочь бизнесу и гражданам справиться с экономическими последствиями коронавируса.

Лидеры Конгресса и представители администрации Дональда Трампа пришли к соглашению по законопроекту рано утром в среду после нескольких дней напряженных переговоров.

Если законопроект будет принят в Сенате, его направят на рассмотрение Палаты представителей, однако она сейчас находится на каникулах, поэтому для принятия пакета понадобится либо «единодушное согласие» всех законодателей, либо их возвращение в Вашингтон в ближайшие дни для проведения голосования.

«Речь идет об уровне инвестиций в нашу страну, сравнимом с военным временем, – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. – Помощь уже в пути».

Лидер сенатских демократов Чак Шумер назвал законопроект «далеким от совершенства», но призвал принять его как можно скорее.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил журналистам, что Трамп «абсолютно точно» подпишет законопроект, если он будет принят Конгрессом.

«У нас есть двухпартийная договоренность по крупнейшему пакету помощи в американской истории, – сказал Шумер. – Это момент не празднования, но необходимости».

Законопроект предусматривает, в числе прочего, выделение 500 миллиардов долларов на оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям экономики, еще 367 миллиардов малому бизнесу с количеством сотрудников менее 500, а также 250 миллиардов долларов на расширение пособий по безработицы в связи с увеличением количества заявок.

Две недели назад количество новых заявок на пособие достигло 281000, однако в преддверии публикации свежих данных в четверг экономисты прогнозируют, что число заявок за прошлую неделю превысит 2 миллиона.

Другой важный элемент пакета направлен на помощь американским семьям: правительство планирует выделить около 3 400 семьям из четырех человек (мать, отец и двое детей). Выплаты должны получить до 90 процентов американских семей. Однако предполагается, что выплаты начнутся не раньше мая.

Физические лица получат до 1200 долларов, пары – по 2400 долларов при условии, что их годовой доход не превышает 99000 долларов на человека или 198000 на пару.

Советник Трампа по экономике Ларри Кадлоу отметил: «Этот законопроект остро необходим для поддержания экономики, вливания ликвидности и стабилизации финансовых рынков, чтобы мы смогли пережить этот сложный период в экономике, а также занять позицию для восстановления экономики, которое, как я полагаю, ждет нас позднее в этом году».

По словам Шумера, ни Трамп, никто-либо из высокопоставленных чиновников не получит финансовой выгоды в результате достигнутой договоренности.

В законопроекте прописано исключение для президента, его семьи, ведущих правительственных чиновников и всех 538 конгрессменов.

«Это разумно, – отметил Шумер в интервью CNN. – Те, кто написал закон, не должны получить выгоды от него».

Макконнелл назвал договоренность хорошей новостью для американских врачей и медсестер, которым нужно дополнительное финансирование и медицинское оборудование, в том числе хирургические маски.

Трамп заявляет, что хочет как можно скорее перезапустить американскую экономику, в то время как из-за режима изоляции, введенного многими штатами, закрылись многочисленные заведения, а также фабрики, где работают тысячи людей.

Во вторник Трамп выразил надежду, что страна сможет вернуться в нормальный режим к Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля. Однако эксперты в области здравоохранения скептически отнеслись к этому заявлению, учитывая, что число случаев заражения и смертей растет с каждым часом

На данный момент в США зарегистрировано около 55 000 подтвержденных случаев заражения и более 700 смертей, вызванных коронавирусом.