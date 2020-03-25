 

В Краснодаре во время учебного полета разбился военный Л-39

25.03.2020, 21:51, Новости дня

Л-39 является учебно-тренировочным самолетом и часто используется для подготовки и обучения пилотов.

В Краснодарском крае во время учебного полета потерпел крушение военный Л-39 “Альбатрос”. Авария произошла в районе станицы Дмитриевской, около Тихорецкий.

За штурвалом был летчик-курсант 4 курса Тихорецкого филиалп Краснодарского Высшего Военного Авиационного училища летчиков им. А. К. Серова. Он погиб.  

Минобороны подтвердило факт крушения. Известно, что самолет не нес на себе боекомплект.

Л-39 является учебно-тренировочным самолетом и часто используется для подготовки и обучения пилотов.

Другой самолет Л-39 упал в Азовское море недалеко от берега в Ейском районе в октябре 2018 года.

Напомним, что ранее самолёт «Аэрофлота» чуть не упал на жилые дома при посадке.



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