Премьер Франции призвал готовиться к долгой борьбе с последствиями коронавируса

25.03.2020, 21:48, Новости дня

Франции необходимо быть готовой к долгой борьбе с негативным влиянием пандемии. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания Совета министров, на котором обсуждалось положение в стране на фоне распространения коронавируса.

«Мы переживаем экономический шок, социальный шок. Необходимо быть готовыми к долговременным усилиям, участие в которых потребуется от каждого. Правительство правительство приняло 25 директив, имеющих силу законодательных актов. Это является историческим рекордом», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Данные директивы направлены на поддержку малых и средних предприятий, а также работающих в чрезвычайных условиях медиков и других служб, находящихся на переднем фронте борьбы с пандемией.

Премьер также напомнил о создании фонда солидарности объемом 1 млрд евро. По его словам, эти деньги предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе они покроют отсрочку арендной платы для небольших предприятий.

Кроме того, министр юстиции Николь Беллубе сообщила, что принятые распоряжения также касаются продления всех документов, срок которых истек 12 марта. «Они продлеваются на весь период кризиса и на последующие три месяца», – добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни.

Отметим, во многих странах уже действует очень серьезная административная и уголовная ответственность за нарушение карантина.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.