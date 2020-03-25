Стала известна причина перевода Лещенко в реанимацию

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25.03.2020, 21:48, Новости дня

Концертный директор народного артиста РСФСР Льва Лещенко Олег Дмитриев назвал причину перевода артиста в реанимацию.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой [плановой] процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», – цитирует Дмитриева ТАСС.

Накануне стало известно, что Лев Лещенко и его жена Ирина госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой.

Позднее о состоянии Лещенко рассказал друг певца, юморист Владимир Винокур.

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