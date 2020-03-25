Мнение: Каникулы до 5 апреля

25.03.2020, 21:47, Разное

Путин выступил с обращение к народу по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Если коротко, то:

1. Голосование за поправки в Конституцию РФ с 22 апреля переносится на неопределенный срок. Когда именно оно может пройти, решат позднее, когда ситуация с коронавирусом разрешится.

2. Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей. С этих выходных и до 5 апреля можно гулять, вернее, сидеть дома. Зарплаты за выходную неделю будут сохранены.

3. Гражданам рекомендовано проявлять сознательность и сидеть дома, особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Гос.структуры необходимые для жизнеобеспечения государства и общества продолжат работать.

4. Терпящим убытки предприятиям будет оказана государственная поддержка, а также предоставлены частичные налоговые послабления и отсрочки.

5. Пособие по безработице будет повышено с 8 до 12 тыс.

6. Все выплаты ко Дню Победы пройдут до майских праздников. Также будут проведены выплаты по материнскому капиталу.

7. Налог на средства выводимые в оффшорные зоны будет повышен с 2 до 15%.Хм, а что так нельзя было сделать без коронавируса?

8. Процедура банкротства будет упрощена, для должников введут различные послабления. По ипотеке планируют объявить частичные каникулы для определенных категорий граждан.

Ситуация с коронавирусом была названа "сложной". В дальнейшем, возможно и другие меры, если ситуация будет ухудшаться.

Режим ЧС пока не объявлен, но при росте числа заболевших и если объявленные меры не будут достаточно эффективны, его введение лишь вопрос времени.

Ну чтож, пару недель таки придется посидеть дома.