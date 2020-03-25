Мнение: О величайшем неудачнике современности

25.03.2020, 21:42, Разное



Фото © Reuters.

Вот действительно есть, наверное, «злая планида», «плохая карма» или даже неудачное расположение звёзд в момент рождения. И настигает эта #судьба, независимо от регалий и рангов.

Иначе сложно объяснить вот это.

Тест на #коронавирус старшего сына ныне здравствующей королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза дал положительный результат. По информации представителя королевской резиденции, у принца «умеренные» симптомы заболевания, «но в остальном он остаётся в добром здравии». Пока…

Сейчас Чарльзу, который носит титул принца Уэльского, 71 год. То есть, он в группе риска. Наверное, члену правящей британской династии, наследнику престола и одному из символов Соединённого Королевства доступна лучшая #медицина из возможных. Но и она ведь не всесильна. А ну как, не дай Бог… А?

Вот это действительно – fatum. Без малого 62 года в качестве официального наследника престола, более полувека томительного ожидания своей «очереди» на самый известный трон. И… подхватить смертельно опасный для своего возраста вирус!

Да уж, не о такой короне мечтал Чарльз Филипп Артур Джордж Виндзор с детства…

И вот кто это всё ему так наворожил?