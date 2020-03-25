 

США призвали Сирию освободить незаконно задержанных сирийцев и американцев

25.03.2020, 21:35, Новости дня

В свете угроз, связанных с новым коронавирусом, Соединенные Штаты вновь призвали режим сирийского президента Башара Асада принять конкретные меры для защиты тысяч мирных жителей, в том числе американских граждан, которые незаконно удерживаются под стражей в переуплотненных и негуманных условиях, заявил Госдепартамент США.

«Эти условия благоприятствуют быстрому распространению вируса, что может повлечь разрушительные последствия для уязвимых заключенных, которые уже находятся в плохом состоянии здоровья после месяцев или даже лет пыток, недоедания и отсутствия доступа к медицинской помощи, – говорится в заявлении Госдепартамента. – Мы требуем немедленного освобождения незаконно задержанных мирных граждан, в том числе женщин, детей и пожилых людей. Кроме того, режим должен немедленно предоставить беспристрастным и независимым сторонам, в том числе медицинским организациям, доступ в места содержания заключенных».

«Если режим Асада будет продолжать нынешнюю кампанию против сирийского народа, – отмечается далее в документе, – он рискует усилить распространение вируса COVID-19 до эпических масштабов, поставив под угрозу жизни сирийцев по всей стране. Режим должен прекратить все боевые действия и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в лагеря для внутренне перемещенных лиц в Сирии, а также освободить десятки тысяч граждан, которые незаконно содержатся в местах лишения свободы, чтобы сдержать катастрофическое распространение вируса. Режим должен принять немедленные меры для защиты сирийского народа, а также американских граждан в Сирии, от разрушительных последствий этой пандемии».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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