ООН создаст фонд помощи развивающимся странам в борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 21:35, Новости дня

Генеральный секретарь США Антониу Гутерриш призвал выделить два миллиарда долларов на создание специального фонда, который должен будет помочь наиболее уязвимым странам мира справиться с пандемией коронавируса.

«COVID-19 угрожает всему человечеству, и поэтому все человечество должно дать ему отпор, – заявил Гутерриш в ходе сегодняшней пресс-конференции, проводившейся в онлайн-режиме. – Действий отдельных стран будет недостаточно».

2 миллиарда долларов будут направлены 40 наиболее уязвимым развивающимся странам в течение следующих девяти месяцев с целью предотвращения распространения потенциально смертельного респираторного вируса.

«Если мы не будем решительно действовать сейчас, я боюсь, что вирус закрепится в самых бедных странах, оставляя уязвимым весь мир, поскольку он продолжит “кружить” вокруг планеты, не обращая внимания на границы», – заявил Гутерриш.

План ООН состоит из шести пунктов, среди целей, которых предполагается достичь, – повышение осведомленности людей о мерах предотвращения и замедления распространения вируса, расширение тестирования и бесплатное лечение людей, находящихся в категориях высокого риска осложнений, финансирование защиты медицинских и гуманитарных работников.

«Наше послание всем странам однозначно: прислушайтесь к этому предупреждению», – сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, обращаясь к странам-членам ООН. «Поддержите этот план политически и финансово сегодня, и мы сможем спасти жизни и замедлить распространение этой пандемии», – заявил глова ВОЗ.

Координировать реализацию плана будет Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН). Руководитель УКГВ Марк Лоукок заявил, что возглавляемое им управление выделит из своего внутреннего фонда 60 миллионов долларов, чтобы начать работу. Он призвал богатейшие государства мира активизироваться, чтобы защитить себя от возможного повторения пандемии.