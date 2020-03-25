 

Владимир Путин подписал указ о «длинных выходных»

25.03.2020, 21:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением зарплаты работникам.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

«Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Настоящий Указ не распространяется на работников: непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Также указ предписывает федеральным органам власти определить численность федеральных госслужащих, обеспечивающих функционирование органов.

Органам госвласти в субъектах страны и органам местного самоуправления поручено определить численность муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих органов.

«Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих организаций», – говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.



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