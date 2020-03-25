 

Власти Германии решили задействовать стабфонд ЕС для помощи Италии

25.03.2020, 21:30, Новости дня

Правительство ФРГ не имеет возражений против использования средств из фонда Европейского стабилизационного механизма (ESM) для оказания помощи Италии, особо пострадавшей от пандемии. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на ответ кабмина на соответствующий депутатский запрос.

«В случае необходимости правительство ФРГ было бы готово конструктивно сотрудничать в этом вопросе при соблюдении международно-правовых условий договора по ESM, законодательства ЕС и национальных правил», – отмечается в ответе кабмина, передает ТАСС.

По словам главы ESM Клауса Реглинга, фонд Европейского стабилизационного механизма сейчас располагает суммой около 410 млрд евро. Решение о задействовании ESM может быть принято уже в четверг во время видеоконференции лидеров стран – членов ЕС, пишет Der Spiegel.  

Ранее РФ оказала существенную помощь Италии в борьбе с коронавирусом, за что посол Паскуале Терраччано поблагодарил ее. А тем временем в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще одного пациента.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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