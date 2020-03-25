Льва Лещенко перевели в реанимацию из-за ухудшевшегося состояния

25.03.2020, 21:30, Разное

Известного певца Льва Лещенко перевели в реанимацию из-за ухудшившегося состояния здоровья.

Вчера Льва Лещенко госпитализировали вместе с супругой в больницу с диагнозом воспаление легких. Они сдали анализы на коронавирус, который подтвердился. Сегодня ему стало хуже – он стал задыхаться. Врачи его оперативно направили в реанимацию, где его состояние стабилизировали, пишет телеграмм-канал Baza.