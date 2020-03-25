 

Льва Лещенко перевели в реанимацию из-за ухудшевшегося состояния

25.03.2020, 21:30, Разное

Известного певца Льва Лещенко перевели в реанимацию из-за ухудшившегося состояния здоровья.
Вчера Льва Лещенко госпитализировали вместе с супругой в больницу с диагнозом воспаление легких. Они сдали анализы на коронавирус, который подтвердился. Сегодня ему стало хуже – он стал задыхаться. Врачи его оперативно направили в реанимацию, где его состояние стабилизировали, пишет телеграмм-канал Baza.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Эксперты назвали 5 привычек, повышающих риск сердечного приступа

18.03 / Как россияне борются с пандемией коронавируса

07.02 / Священник Дмитрий Смирнов требует закрыть шоу «Дом-2» и «Давай поженимся!»

18.03 / Светлана Ходченкова назвала причину нежелания уезжать в Голливуд

26.02 / Наука: Выявлена необычная связь между травмой головы и повреждением кишечника

25.02 / В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

19.03 / Мнение: Показатели

03.02 / Мнение: Почему завод может построить только капиталист

23.03 / Samsung планирует уравнять наименования смартфонов и планшетов

21.02 / Российских дачников хотят штрафовать за борщевик на участках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска