В Италии за сутки от коронавируса умерло 683 человека

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25.03.2020, 21:25, Новости дня

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 683 человека, сообщается 25 марта на сайте министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее число погибших на вечер 25 марта составляет 7503 человека.

Количество граждан, которые находятся в активной фазе заболевания, составляет 57 521. За сутки их стало больше на 3491.

Большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе Ломбардия (почти 31 тыс.) и Эмилия-Романья (более 10 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

Количество жертв коронавируса в Италии – наибольшее в мире. У следующих на втором и третьем местах Испании и Китае этот показатель меньше в два раза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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