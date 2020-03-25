В Китае мужчина умер от хантавируса. Украинский эпидемиолог заверила, что этот вирус не вызывает эпидемий

25.03.2020, 21:25, Новости дня

В китайской провинции Шаньдун 23 марта от хантавируса скончался мужчина. Как пишет китайское издание Global Times, на фоне пандемии коронавируса, тоже начавшейся в Китае, мировые СМИ проявили повышенный интерес к этой новости.

Известно, что мужчина умер по дороге из провинции Юньнань, где он жил, в провинцию Шаньдун, где он работал, рано утром в понедельник, несмотря на усилия по реанимации. Его проверили на COVID-19 – результат был отрицательным. При этом в биологических образцах погибшего обнаружили хантавирус.

Хантавирус – устаревшее название Orthohantavirus (ортохантавирусов). Это род вирусов человека и животных из семейства Hantaviridae порядка Bunyavirales. Типовой штамм был открыт в 1978 году.

Как отметила профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград в комментарии “Обозревателю”, в отличие от коронавируса, хантавирусы не вызывают эпидемий, поскольку на данный момент нет подтвержденных случаев их передачи от человека к человеку.

Переносчиками хантавирусов становятся грызуны. “Вирус они выделяют вместе с мочой. Когда она высохнет, вместе с пылью человек может ее вдохнуть. Или пойдет в лес, попьет воды из источника, поест ягод. Или если в доме много диких мышей, тогда могут быть проблемы”, – подчеркнула Виноград.

МУЛЬТИМЕДИА

Данные сервиса Google Trends свидетельствуют, что интерес к хантавирусу в Украине существенно вырос после гибели мужчины в Китае. График: trends.google.com.ua

По ее словам, наиболее агрессивные штаммы хантавирусов переносят грызуны, которые живут на Балканах, в Финляндии, на Дальнем Востоке, в Китае, Латинской и Центральной Америке.

У человека при заражении появляются лихорадка, кровотечения, рвота, усталость, могут быть повреждены почки, что в некоторых случаях приводит к смерти.

Как отмечает Global Times, эффективная вакцина от хантавируса в Китае существует уже почти 20 лет.