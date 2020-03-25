 

В Украине лабораторно подтверждено 136 инфицированных коронавирусом – Центр общественного здоровья

25.03.2020, 21:25, Новости дня

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 136 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом в эфире “Українського радіо” сообщил во второй половине дня и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

“По состоянию на сейчас мы уже имеем информацию о 136 случаев подтвержденных. Сейчас эти данные верифицируются”, – сказал он.

По словам Кузина, верификация нужна, чтобы Минздрав, ЦОЗ и Кабинет Министров давали одну цифру. Ее будут озвучивать ежедневно в 10.00.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. Новую информацию о коронавирусе в стране публикует также издание “ГОРДОН”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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