 

Сирийцы перекрыли дорогу американским военным в Эль-Хасаке

25.03.2020, 21:16, Новости дня

В населенном пункте Хаму в сирийской провинции Эль-Хасаке местные жители и сирийские военные заблокировали путь американским военным, сообщают СМИ.

Колонна из шести единиц техники прервала движение и развернулась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал «Аль-Ахбар».

В понедельник жители Хаму и сирийская армия также заблокировали колонну американских военных, состоящую из 11 единиц техники.

В середине марта сообщалось, что американские военные нанесли удар по военной базе в Сирии.



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