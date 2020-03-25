Собянин заявил, что новая больница в Москве не будет временной

25.03.2020, 21:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строящаяся в Новой Москве клиника, которая примет больных коронавирусом, не будет временной.

«Люди понимают, что они работают на определенные цели, они четко обозначены. Они должны построить не только корпуса, а саму больницу, которая будет спасать жизни людей … Эта клиника будет работать несколько десятилетий в обычном режиме. Это не временная клиника, она быстровозводимая, но не временная», – сообщил Собянин на телеканале ТВЦ, передает РИА «Новости».

Градоначальник добавил, что внебольничной пневмонией в месяц болеют до шести тысяч человек, около 50 умирает, это серьезная болезнь.

Напомним, во вторник Собянин проверил ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве. По его словам, работы выполнены на 40%, в ближайшее время возведение будет завершено.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло с 495 до 658 человек за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.