Собянин сообщил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

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25.03.2020, 21:16, Новости дня

Власти Москвы отмечают, что пик заболевания еще не произошел, но надеются, что он пройдет плавно, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

«Пик, конечно, мы его не прошли. Вы можете об этом не говорить. Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах», – отметил мэр, информирует РИА «Новости».

Он добавил, что половина граждан Москвы фактически «находятся на карантине» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Все говорят «карантин, чрезвычайное положение», но это просто слова, надо понимать, что за этими словами стоит – ограничение прав и свобод граждан. Мы все то же самое делаем, но не называем это громкими словами. То, что люди, прибывшие из-за границы, находятся в самоизоляции – это разве не карантин? В Москве 2 млн пожилых людей находятся в самоизоляции в домашних условиях – это что, не карантин? Когда мы сказали 1,5 млн московских школьников сидеть дома – это что, не карантин? Когда мы попросили работодателей перевести работников на дистанционную работу там, где это возможно <…> это не карантин? Фактически 40–50% людей находятся на карантине», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в Москве с лабораториями на тест-системы по коронавирусу ситуация лучше, чем в мире. Кроме того, более 1,6 млн представителей серебряного возраста в Москве получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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