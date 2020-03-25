Личное: Не вижу, как могу разжечь

25.03.2020, 21:15, Разное

Карантин ко всему прочему обострит супружеский дефолт как любое вынужденное сокращение дистанции. После совместного отпуска многие пары расходятся, как и после новогодних каникул, а ведь это далеко не изоляция с глазу на глаз.

Одним из главных факторов, обостряющих дефолт, является женский доильный аппарат.

Очень много доярок написали мне свои грустные письма, поэтому предлагаю отвлечься от коронавируса и обсудить доильные аппараты.

Доильный аппарат – это агрегат щипцового типа. Пока женщина тянет из мужчины подарки и прочий конфетно-букетный вклад, она не достает доильный аппарат. Более того, доилка надежно спрятана, в недра алмазной пещерки, которую используют как поощрение хорошего поведения. Когда мужчина становится мужем или переходит в статус постоянного партнера, букеты из него тянуть становится сложно, поэтому начинает вытягиваться секс. По большому счету доярке все равно что тянуть, лучше бы подарки конечно, но если нельзя подарки, то и секс подойдет. Дорог ведь не подарок, а внимание. Главное, чтобы хмырь, проживающий рядом, не расслаблялся, а каждый день как-нибудь бил своей богине челом, признавался в любви и подтверждал это все физическим вожделением. От доильного аппарата вожделение мужчин быстро иссякает и тогда богиня чувствует себя оскорбленной. В гневе она выбирает из двух скалок: изменить негодяю или развестись, забрав у него детей, и не может выбрать. Хочется увесистую дубину пустить в ход, но страшновато, что эта дубина разнесет в щепки и собственную жизнь.

Давайте посмотрим на примере писем, как это выглядит.

Вот у этого автора ник – Деметра, богиня плодородия, а назвала она свое письмо “как расжечь угасший огонь”.

Бензином конечно. А как еще?

demethra30

Здравствуйте.

Спасибо за Ваш труд. Очень надеюсь, что попаду на разбор.

Вы много пишете о самоуважении, прокачке ресурсов, но у меня немного другая проблема. Постараюсь кратко.

(У нее другая проблема, с отсутствием у нее самоуважения не связанная, как ей кажется, и с ее убитыми ресурсами тоже)

Я замужем 16 лет. Сейчас столкнулась с тем, что мой любящий заботливый муж очень хочет секса, но абсолютно не хочет меня. Сейчас поясню:

5 лет назад заметила, что муж регулярно занимается самоудовлетворением. Случайно увидела в закладках сохраненые сайты для взрослых. Полезла в историю браузера – ежедневные запросы “двое пришли к ласковой незнакомке”, и все в таком духе. Время запросов совпадает с временем когда муж заседает в туалете. ….

(Фирменный штурманский стиль. Отчет в форме доноса о преступлении против власти. И каков плут? Прячется в туалет для своих грязных делишек. Профсоюз доярок должен потребовать внести в законы поправку. Мужьям надо запрещать закрывать в туалет дверь, в этом случае им будет сложней вредить своим женам)

Мне было очень обидно. Но раньше я не акцентировала на этом внимания, так как времени для уединения у нас реально не много. Наши выходные никогда не совпадают. А когда мы оба дома, тут же двое детей. Выпроводить их некуда, бабушек нет. На улицу их не отправишь, возраст не для самостоятельных прогулок. Плюс муж жаворонок, а я сова, утром я ещё сплю, вечером он уже спит. Получалось мы занимаемся сексом раз в неделю, пока старшая на танцах, а 5ти летка в мультиках. Это ужасно. Никакой лёгкости и романтики.

(Муж делает все, что может. Отрабатывает раз в неделю свою повинность, перестроил режим, чтобы стать жаворонком, изменил рабочий график, чтобы не совпадали выходные, чистит браузер и запирает в туалете дверь. И таким образом 16 лет он продержался. Пока не грянул карантин)

Я пыталась пару раз разбавить ситуацию и пристать вне “приуроченного времени”, муж эти попытки категорически отклонил. С тех пор я не инициирую, боюсь щипцами вообще все испортить.

Сейчас в нашем городе жёсткий карантин и мы оба дома. И я поняла, что проблема не в том, что некогда. За две недели секс был один раз. Я ласковая, нежная, отзывчивая, тему секса не поднимаю, не пристаю. Сегодня посмотрела его телефон , ежедневно запросы сайтов для взрослых, тематика одна – секс втроём и секс с садистским уклоном. Я реально понимаю, что мужу мне предложить сейчас нечего – тело, которое было рядом 16 лет против горячих видео в интернете? Смешно.

(Интересно изменились порно-запросы мужа вблизи от доильного аппарата. А автор делает вид, что она скромная, не считает себя Сокровищем и все понимает, даже смеется)

Дистанцироваться и уехать к маме? А чем это объяснить? Сказать, что мы редко занимаемся любовью, это вообще убить в нем все желание.

В общем, вообще не вижу как могу разжечь в нем огонь.

(Деметра хочет разжечь огонь. Стремится повелевать стихиями. Мать Персефоны, теща и сестра Аида, бога Ада)

Для себя решила, что пару месяцев попробую что-то предпринять, если не выйдет, тогда разведусь.

(Интересно, что она хочет предпринять? Делает вид, что к щипцам не прикасается, а на самом деле использовала уже все щипцы, какие можно, и думает теперь о самых увесистых скалках. Поставить ультиматум, уйти к маме, развестись. И все это только потому, что муж смотрит порно вместо того, чтобы ублажать свою богиню)

Надеюсь вы укажете на пробелы и подскажете вектор направления.

П.с. внешний вид нормальный, лишнего веса нет, спорт постаянно, фигура отличная.

(Ну тогда надо разводиться, конечно. После развода секса станет больше. Если не будет желающих иметь серьезные отношения с женщиной с двумя детьми, то на разовый секс в машине охотники точно найдутся. Вот только после развода стремелние женщины к этому быстро иссякнет, потому что цель доильного аппарата – кормление короны, а бесплатным обслуживанием мужчин кормить корону очень сложно. Умудряются некоторые, но совсем отбитые)