«Развод у них будет»: Экстрасенс Галина Янко рассказала об Оксане Самойловой и Джигане

25.03.2020, 21:09, Разное

Галина Янко считает, что семью Оксаны Самойловой и Джигана ждет развод. Экстрасенс уверенна, что кольцо супруга артиста сняла не просто так.

Взаимоотношения Джигана и Оксаны Самойловой фанаты обсуждают уже давно. У пары родился сын, и, казалось бы, они должны были быть счастливыми, но сразу после этого Джигана можно было увидеть в социальных сетях навеселе, он поссорился с Гуфом, который поставил в укор Джигану измены.

Далее артист попал в рехаб и продемонстрировал лицо с бритыми бровями. В этот период Оксана Самойлова была с детьми. Возникли слухи, что пара скоро расстанется, но возвращались в Россию они все вместе. Потом Джиган снова показал подписчикам вечеринку, где он был с вокалисткой Габриэллой Да Силва, а Оксана Самойлова тем временем продемонстрировала фотографию без обручального кольца.

Корреспонденты решили спросить у экстрасенса Галины Янко, возможно ли расставание пары. Она рассказала, что в душе супруга Джигана уже приняла решение разойтись. Джиган все испортил, а его загулы и вовсе омрачили ситуацию. Она не хочет раздумывать, а то, что Оксана Самойлова уже сняла кольцо, экстрасенс считает плохим знаком. Эксперт не видит примирения пары.

Галина Янко считает, что как только семья разрушится, возле Оксаны Самойловой появится много мужчин, но она посвятит время детям и себе. Экстрасенс видит ухаживания, но серьезных отношений не будет. Также она сказала, что для Оксаны Самойловой счастливое число 27 и день среда. Она думает, даже если пара и воссоединиться с Джиганом, то после 50 лет точно останется одна.