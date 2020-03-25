В Сети показали реалистичные рендеры новой линейки iPhone 12

25.03.2020, 21:09, Разное

Американский технологический гигант Apple осенью 2020 года готовится презентовать новую линейку смартфонов – iPhone 12. Один из сетевых инсайдеров недавно обнародовал реалистичные рендеры грядущих устройств, созданные при помощи компьютера, но с использованием всей имеющейся информации о новинке.

Согласно периодически появляющимся в Сети утечкам, линейка iPhone 12 может быть представлена четырьмя моделями. В новинке должен присутствовать лидар для получения качественного и глубокого изображения, а основная камера получит три датчика. На обнародованных инсайдером в соцсетях компьютерных рендерах в верхней части смартфона по-прежнему присутствует «чёлка», хотя ранее некоторые источники говорили о её возможном отсутствии. На тыльной стороне корпуса разместился квадратный модуль камеры с улучшенными характеристиками и системой оптической стабилизации изображения. Предположительно, в широкоугольном модуле iPhone 12 разработчики применят решение об использовании семи пластиковых линз вместо шести. Оптический формат также увеличится до 1,9 дюйма.

Ранее сообщалось о постепенном восстановлении цепочки поставок Apple. В связи с этим производитель уже возобновил производство недорогого iPhone 9, а, по прогнозам, к маю текущего года может начать выпуск устройств готовящейся к дебюту линейки.