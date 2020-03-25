 

Собянин: Московские сети создали запас продуктов, предвидя ажиотаж из-за коронавируса

25.03.2020, 21:08, Новости дня

Власти Москвы предвидели ажиотаж из-за коронавируса и поручили торговым сетям создать месячный запас продуктов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы предвидели эту ситуацию, поэтому заранее, спокойно, без шума поговорили со всеми торговыми сетями, с оптовыми базами и предупредили их: будет ажиотажный спрос, создайте месячные запасы на своих оптовых складах, имейте в виду, что такая ситуация будет», – приводит РИА «Новости»  слова Собянина в эфире ТВЦ.

«Когда мы первые ограничительные меры начали вводить, да еще каждый день по ТВ показывали пустые европейские полки (в магазинах, – прим. ВЗГЛЯД), конечно, люди начали скупать. В первую очередь продукты первой необходимости, продовольствие, крупы и так далее. Мы говорили, что не надо так делать», – отметил мэр.

Ранее в Москве отметили снижение ажиотажного спроса на продукты. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в московских магазинах и на складах достаточный запас продовольственных товаров.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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