Флагман Xiaomi Mi 10 Pro может стать привилегией исключительно китайского рынка

25.03.2020, 21:06, Новости дня

Глобальный выход нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro официально состоится 27 марта.

Вместе с тем появились подробности о том, какие именно модификации поступят в свободную продажу на европейском рынке, а какие в Кита. В частности, продажи топовой модификации Xiaomi Mi 10 Pro 5G будут доступны в большинстве стран за исключением Индии и Великобритании. В вышеуказанных государствах поступит исключительно версия флагмана Xiaomi Mi 10.

Однако несмотря на упрощенные опции, стоимость модели окажется выше, чем в топовой комплектации для китайского рынка. Напомним, модель Xiaomi Mi 10 имеет изогнутый дисплей с частотой 90 Гц. За производительность смартфона отвечает мощный чип Snapdragon 865. Емкость батареи составила 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.