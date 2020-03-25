Индусам на три недели запрещено покидать свои дома

25.03.2020, 21:05, Новости дня

Борьба с распространением коронавируса стала главной темой телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Как отмечают в пресс-службе Кремля, беседа состоялась в преддверии экстренного саммита G20, который пройдет 26 марта в режиме видео-конференции. Лидеры подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия инфекции. А также выразили взаимную признательность за те усилия, которые предпринимаются для обеспечения здоровья и безопасности россиян в Индии, а также индийских граждан в нашей стране. Путин и Моди условились об укреплении координации в борьбе с COVID-19.

В самой Индии с этого дня действует режим строгой изоляции. В течение 21 дня будут закрыты границы между всеми регионами. Все жители — а это почти миллиард триста миллионов человек — обязаны не покидать свои дома. В настоящее время в стране зафиксировано более 500 случаев заболевания короновирусом, 10 человек скончались.

Власти Индии не шутили, когда объявили общенациональный карантин. Нарушителей полиция заставляет приседать, повторяя: "Я не думаю о других и больше так не буду".

Прервав сообщение с внешним миром еще неделю назад, полуторамиллиардная Индия объявила трехнедельный внутренний карантин. Все перемещения между штатами, городами, кварталами и улицами с сегодняшнего дня запрещены.

Исключения — социальные и специальные службы. Остановлено производство, закрыты все офисы и учреждения. Продуктовые магазины и аптеки будут работать строго в разрешенные часы.

Кабинет министров Индии сегодня проводил экстренное заседание. Радикальная социальная дистанция, решили власти — единственный способ остановить пандемию в самой густонаселённой стране.

"Начиная с полуночи вся страна, пожалуйста, слушайте внимательно, будет находится в режиме строгой изоляции. В целях защиты страны и каждого ее гражданина, с полуночи вводится полный запрет на выход из дома", — сообщил Моди.

Непростое, но судя по всему единственно возможное решение для густонаселенной Индии несомненно повлечет и экономические последствия. Так "фабрика индийских грез", которые так необходимы именно сейчас, полностью прекратила работу. В Болливуде павильоны пустуют, съемки приостановлены на неопределенное время.

"Есть несколько вещей, которые мы должны сделать, чтобы вирус отступил", — говорит Анушка Шарма, актриса.

"Нужно оставаться дома, защищать себя и свою семью от коронавируса", — констатировал Вират Коли, капитан сборной Индии по крикету.

Звезды кино, спорта и Instagram — главные лидеры общественных мнения призывают к благоразумию. А власти уверяют, что у страны есть все необходимые запасы, чтобы пережить этот беспрецедентный по масштабам общенациональный 21-дневный карантин.

Отдельный вызов для руководства Индии — обеспечить в последующие три недели выживание миллионов нищих и малоимущих.

Исполнение решения в масштабах Индии — это, конечно, невероятный экономический и социальный эксперимент. Наказывать за нарушение общенационального карантина, а также за распространение недостоверной информации власти обещают тюремным заключением сроком до двух лет.