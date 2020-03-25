Мнение: В Теплом стане никто не в курсе о коронавирусе

25.03.2020, 20:55, Разное

Люди шизанулись в Москве. Или не приходили в сознание? Вышел в магазин. Я ждал вот такую картину – как на фото – после обращения президента к нации. Куда там… А у меня ребенок приболел, хотя я ответственно забрал его из детского сада. Я – в аптеку, потом за продуктами. Ребенок заперт с женой дома. По дороге – скамейка, на ней бабульки 4 штуки общаются, как в старые добрые времена. Дальше – компания 5 мужиков, пьют, курят, на иммунитет и рекомендации Минздрава плевать. Дальше детская площадка – куча детей, бегает, играет. Родители стоят, общаются. Дальше – бабка лет 75 с палками для шведской ходьбы. Я просто в шоке иду, поражаюсь.

В аптеке – толпа, очередь. В магазин захожу, а я уже послушал послание президента до этого.

Купил 7 пакетов морса, апельсинов, продуктов, чтобы запереться и не выходить неделю. На входе в магазин (внутри ТЦ) – куча палаток. Пиво разливное. Мед. Сыры, колбасы. Электроника. Хозтовары. Детские товары. Продавцы стоят. Человек 6.

– Поздравляю, товарищи! – кричу, махнув рукой. – Завтра на неделю выходной.

Товарищи в ответ вяло отвечают:

– Слышали. Никто нас не отпустит.

А по дороге обратно – скорая у одного из подъездов, врачи в полном облачении. Вокруг скорой играют в догонялки школьники с шаурмой, бегают, жрут ее и смеются. Они бы еще кальян курили – был бы полный финиш. Я просто поражаюсь бессмысленной бестолковости этих людей. Китай или Италия – по какому пути пойдет Россия, врач из Коммунарки вчера задавался вопросом. Вы как сами думаете?

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