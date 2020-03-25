Мнение: Как люди живут на карантине, санкционная тренировка России и выход страны из кризиса

25.03.2020, 20:44, Разное

1. Познавательное видео на канале «Фанимани», показывающее, как живут люди на карантине в разных странах – России, Израиле, Швейцарии, Германии, Италии, Нидерландах и Чехии. Ситуация везде разная, но ощущения скорого апокалипсиса и неминуемого ужасного конца, похоже, нигде нет:

https://www.youtube.com/watch?v=ieWjYT_-1TA

Национальный колорит традиционно удивляет. Во Франции, например, бомжей штрафуют за то, что они не сидят дома во время карантина:

https://9gag.com/gag/awopZX8

В Индии нарушителей карантина наказывают палками:

https://9gag.com/gag/aY70V00

https://9gag.com/gag/aV0yzmw

У нас, в России, правительство также собирается ужесточить наказание за нарушение карантина, но я уверен, что нарушителей не будут ни бить хворостиной, ни наказывать за отсутствие жилья:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e79aa1b9a794722d5a9abbe

2. Американские журналисты внезапно решили похвалить Россию, отметив её высокую готовность к экономическому кризису. Более того, они признали, что подготовиться нашей стране помогли введённые против неё санкции, сыгравшие роль своеобразной экономической вакцины:

https://lenta.ru/news/2020/03/21/stand/

Российская экономика способна выдержать мировой кризис, так как после введения санкций она стала более стрессоустойчивой. К такому выводу пришло издание The New York Times.

По мнению американских журналистов, именно ограничения западных стран и ответные шаги России позволили экономике страны подготовиться к внешним стрессам. Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.

Подчеркивается, что крупные российские компании практически свободны от долгов, а сама страна самодостаточна в сельском хозяйстве. Кроме того, бизнес в стране приспособился к изоляции, что дало возможность подготовиться к нынешней ситуации. «Россия не входит в кризис, а вступает в кризис с огромными финансовыми резервами», — говорится в статье.

3. Из-за санкций России стало сложнее занимать деньги за рубежом. К счастью, особой нужды во внешних заимствованиях у нас уже нет:

https://lenta.ru/news/2020/03/20/sprcial/

Аналитики инвестиционной компании Renaissance Capital признали за Россией особый путь в подходе к будущему восстановлению от глобального кризиса. <…>

Россия оказалась среди стран с низкой способностью к заимствованиям. Однако, отмечают авторы, этот результат стоит рассматривать в отдельности от остальных, поскольку выход на внешний рынок ей не понадобится в течение долгого времени из-за накопленных резервов Фонда национального благосостояния. В нем аккумулируются нефтегазовые сверхдоходы при среднемировых ценах на нефть выше 42 долларов за баррель.

В похожей ситуации находится Казахстан, чьи суверенные резервы превышают 30 процентов ВВП. «Россия, по нашему мнению, не должна пострадать, учитывая накопленные резервы и корректировку рубля», — резюмируют авторы обзора.

Резервов России, по разным оценкам, хватит на 4-6 лет (и это без сокращения бюджетных трат). Даже если мир ожидает тяжелейший кризис, наподобие Великой Депрессии, это вполне достаточный срок, чтобы дождаться момента перелома ситуации к лучшему.

Если из-за гиперинфляции доллара значительная часть наших резервов обесценится, это приведёт к равновесному сгоранию части долгов российского бизнеса и, вероятно, к большому росту стоимости драгоценных металлов, которые производятся Россией и составляют заметную часть наших резервов.

Если же ФРС не вытянет, и Соединённые Штаты схлопнутся в дефляцию, накопленная Минфином финансовая подушка даже увеличит свою фактическую стоимость. Таким образом, Россия готова к любому развитию событий.