 

Ученые: Старейшие рукописи из Библии оказались поддельными

25.03.2020, 20:53, Разное

Ученые сообщили, что древнейшие свитки, считающиеся рукописями Библии, являются подделками. Речь идет о еврейских свитках, обнаруженных на побережье Мертвого моря.
В записях, датируемых I веком до нашей эры, содержатся самые ранние версии текстов из Библии. Также в них имеются другие истории, частично проливающие свет на истоки христианства и еврейского народа. Большая часть свитков сейчас находится в частных коллекциях или в музеях в Израиле.

Несколько лет назад два свитка попали в Музей Вашингтона, после чего ими заинтересовались частные исследователи. Специалисты компании Art Fraud Insights рассказали, что на анализ каждого фрагмента текста ушло более полугода. Ученым удалось опровергнуть не только информацию о времени создания свитков, но и правдоподобность информации, описанной в них.
«Экспонаты, полученные нами, оказались подделкой. Они были сделаны из обувной кожи, которой просто не существовало 2 тысячи лет назад. Информация, описанная в текстах, также не может соответствовать действительности по ряду причин. В частности, некоторые части писания не переводятся, хотя остальной рассказ написан на древнем иврите», – рассказали специалисты Art Fraud Insights.



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