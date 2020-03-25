«Татнефть» решила производить антисептики

25.03.2020, 20:53, Новости дня

«Татнефть» начнет выпускать антисептики на своем нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО», сообщила пресс-служба компании.

«Для содействия в борьбе коронавирусной инфекцией «Татнефть» приняла решение о производстве антисептиков на базе комплекса «ТАНЕКО». Выпуск антисептического раствора на «ТАНЕКО» организуется в сжатые сроки. Компания уже закупила необходимые компоненты и разработала нормативно-техническую документацию», – говорится в сообщении на сайте компании.

Для выпуска антисептика «Татнефть» задействует технологическое оборудование комплекса и линию фасовки в еврокубы.

Отмечается, что антисептический раствор будет выпускаться по рецептуре, соответствующей рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Основным компонентом антисептика станет изопропиловый спирт.

Ранее о решении начать производство антисептиков объявил Газпром.

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