Доктор Мясников о вспышке хантавируса в Китае: «Вакцина есть, но оставляет желать лучшего»

25.03.2020, 20:53, Разное

На фоне пандемии в мире коронавируса COVID-19 информация о вспышке в Китае хантавируса добавила поводов для беспокойства. Отечественный телеведущий, доктор Александр Мясников в собственном Telegram-канале пояснил о «новой старой» инфекции, вакцина от которой существует в Поднебесной и Корее, однако «оставляет желать лучшего».

По словам Мясникова, в мире каждый год миллионы людей умирают от различных инфекционных заболеваний. Это происходило до пандемии коронавируса и очередной вспышки хантавируса, а для людей пожилого возраста вообще любая инфекция может быть очень опасна, поэтому из-за недавнего случая в Китае не стоит паниковать. Доктор Мясников отметил, что в названной категории граждан, по данным статистики, процент смертности отмечается на уровне от 10 до 25%, причём независимо от того, чем спровоцирована пневмония – коронавирусом или чем-то другим.

Относительно хантавируса Мясников объяснил, что он передаётся человеку от грызунов и имеет несколько десятков разновидностей. Вирус может провоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и почками, вызывает пневмонию или геморрагическую лихорадку. Протекает он чаще всего короткими вспышками и вакцина уже давно разработана.