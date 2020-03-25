В четырех регионах ЗВО начали создание группировок по реагированию на коронавирус

25.03.2020, 20:53, Новости дня

Группировки сил и средств для проверки готовности реагирования на чрезвычайную ситуацию с угрозой вирусных инфекций создаются в четырех регионах Западного военного округа, информирует ЗВО.

Всего к мероприятиям проверки от ЗВО привлекается около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной и специальной техники, передает РИА «Новости».

Отмечается, что западный и центральный военные округа, РВСН, ВКС, войска РХБЗ пройдут с 25 по 28 марта проверку готовности к распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ с 25 марта по поручению президента Владимира Путина проводят проверку на готовность к борьбе с коронавирусом.