Жители Нижнего Новгорода обсуждают в Сети появление над городом светящегося объекта

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25.03.2020, 20:53, Разное

Вечером во вторник, 24 марта, жители Нижнего Новгорода наблюдали в небе над городом яркий светящийся объект неизвестного происхождения. Некоторые считают, что это мог быть корабль представителей внеземных цивилизаций, другие на обнародованном в Сети снимке видят явные следы обработки в фотошопе.
В паблике Нижнего Новгорода в соцсети «ВКонтакте» появилось фото, снятое вечером на улицах города. На заднем плане заметен светящийся объект, визуально схожий с «тарелкой пришельцев». В подписи к публикации автор пишет, что наблюдал данное явление около 20:00 и просит откликнуться нижегородцев, также видевших это НЛО. Опубликовавший снимок неизвестного объекта пользователь не исключает, что это мог быть какой-нибудь беспилотник, но точная природа происхождения явления пока остаётся неразгаданной.

В комментариях многие фолловеры с юмором оценивают появление над городом НЛО. Некоторые шутят о «привёзших вакцину от коронавируса инопланетянах», другие не сомневаются в использовании фотошопа, а кто-то делится схожими снимками, сделанными примерно в то же время, но с другого ракурса, где точно так же можно увидеть нечто, напоминающее корабль пришельцев.



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